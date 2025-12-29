今晨最低溫10.9度！跨年夜北部有雨 元旦迎強烈大陸冷氣團

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏10.9度。氣象署表示，今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，中南部及台東日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（31日）跨年夜北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。

東北風增強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（30日）東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20～21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25～28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15～18度，中南部及台東日夜溫差大，請適時增添衣物；天氣方面，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，今日清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

氣象署在臉書預報，冷空氣逐漸增強，明天受東北季風影響，周四起強烈大陸冷氣團南下及影響，各地明顯溫降。

明天（31日）基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。低溫預測為各地14～18度；高溫預測為北部、宜蘭19～22度，中南部及花東24～27度。

周四元旦（1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中南部山區有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測為中部以北及宜蘭14～15度，南部、花東16～18度；高溫預測為北部、宜蘭17～18度，中部及花東21～23度，南部25度。

周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北、宜蘭9～12度，南部、花東13～15度；周五到周六高溫預測為北部及宜蘭14～15度，中部及花東16～19度，南部20～21度。周日（4日）白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。高溫預測為北部、東半部18～20度，中南部22～24度。

氣象署提醒，周五北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

下周一（5日）仍受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部、宜蘭11～15度，花東16～17度；高溫預測為北部、宜花16～19度，中南部及台東22～25度。

下周二到下周四（6日到8日）冷空氣持續影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

撰稿：吳怡萱