今晨最低溫11.7度 明日東北季風挾水氣報到 北部濕冷到週五

今晨最低溫苗栗僅不到12度，明日東北季風挾水氣報到，全台溫度再度下降。資料照，李政龍攝



今年第27號颱風「天琴」昨日（11/25）晚間10時20分正式發展為輕度颱風，目前以每小時36公里速度向西北西前進，對台無直接影響。氣象專家林得恩提醒，今日在東北季風影響下，各地氣溫續降，晚間水氣增多，北台灣重回濕涼天氣，預計北部、東半部及恆春半島將出現局部短暫雨，提醒民眾外出務必攜帶雨具。

天琴颱風已於25日晚間正式成形，不過對台灣天氣無影響。氣象署提供

氣象署指出，今日天氣持續受東北季風影響，迎風面雨量多，北部、宜花地區白天高溫僅20至23度，中南部及台中則約25至28度。晚間隨著東北季風增強，中部以北及宜蘭低溫將降至15至17度，南部與花東約18至20度，越晚天氣越冷，請民眾適當添加衣物保暖。

降雨方面，隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過晚上開始水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉有局部短暫雨，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。

縣市預報。氣象署提供

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，天琴颱風成形後，目前朝西北西方向移動，進入南海後仍有增強趨勢，不過對台灣無直接影響。至於今日白天天氣穩定，但傍晚至明日（11/27）隨著環境水氣增加，北部、東半部與恆春半島將出現局部短暫雨，體感更為濕涼，中部山區與南部也有零星降雨機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文表示，今晨截至5時2分止，各縣市平地最低溫為苗栗縣公館鄉的11.7度，各地區平均低溫則約13至15度。

吳德榮指出，根據今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，無降水回波，東北部局部地區零星飄雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風減弱，各地晴時多雲，白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮接著指出，明日另波東北季風挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。週五（11/28）水氣東移，迎風面轉乾，週六、週日（11/29、30）受大陸高壓影響，連三天各地天氣晴朗穩定，氣溫逐日升高，日夜溫差大，連三天清晨因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右低溫。下週一（12/1）天琴外移的高層雲系通過、東北季風低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降。下週二（12/2）迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。

一週溫度趨勢變化。氣象署提供

