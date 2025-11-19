今晨最低溫12.8度！白天起逐步回溫 週末上看30度

今（20）天持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，請民眾注意保暖，局部溫度還會再更低一些，根據氣象署觀測，清晨最低溫出現在南投名間鄉，僅12.8度。

今天早上7：00溫度分布圖。圖／翻攝自中央氣象署

白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫將逐日回升，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」發文指出，到了週末、週日這兩天（11/22至11/23），白天溫度回升將會最為明顯；尤其是週日白天，苗栗以北到宜蘭地區的高溫都可以來到攝氏25至27度，中部及花東地區的高溫也上探攝氏26-29度，南部地區則有機會達到攝氏30度或以上。

不過還是提醒，中北部及東北部空曠地區在清晨時段仍可能有攝氏17至20度低溫發生的機會，日夜溫差變化較大，早出晚歸也請持續注意。

降雨方面，今天仍是在迎風面的基隆北海岸、宜花地區及大台北山區，有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島也有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

另外要留意，桃園至台南、台東、恆春半島及各離島有局部8到10級強陣風發生的機率；沿海浪高約2至4米左右，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件良好，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

