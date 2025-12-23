今晨最低溫12.2度！平安夜氣溫稍降 聖誕節冷氣團南下轉濕冷

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.2度。氣象署表示，今天平安夜（24日）北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，明天天氣如何？氣象署指出，明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，水氣也較多，周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，下周一（29日）北部及東北部氣溫回升。

東北風增強，今日上午至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

廣告 廣告

今日清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，高雄已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

今天（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲的天氣；氣溫方面，高低溫都會比昨天稍下降一些，中部以北及東北部低溫約16～18度，南部及花、東約19度，而白天北部、東北部及東部高溫22～24度，中南部及東南部高溫26～28度；今天清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。

氣象署在臉書預報，明天、周五天氣濕冷，周六、周日冷氣團減弱；今晚至周六高山有降雪機率。明天全台3500公尺左右或以上高山及周五到周六全台3000公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應小心路面溼滑，並注意路況安全。

明天聖誕節、周五（25日、26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；這兩天水氣也較多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；其中明天中南部地區亦有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜蘭12～14度，南部及花東14～18度；高溫預測為北部、宜蘭16～19度，中部及花東18～24度，南部23～26度。

周六、周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為全台各地12～18度；高溫預測為北部、宜花20～22度，中南部及台東23～25度。

下周一（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨。下周二（30日）東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及東北部13～17度，花、東18～19度；高溫預測為北部、宜花21～23度，中南部及台東25～27度。

下周三到下周五（31日到2日）東北季風持續影響及水氣增多，北部及東北部天氣較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



