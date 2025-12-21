今晨最低溫12.5度！北台灣把握明天溫暖天氣 周三東北季風再起

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣公館鄉；南投縣名間鄉、中寮鄉的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（22日）東北季風影響，北台灣整天體感較為濕涼，中南部日夜溫差大，明天天氣如何？氣象署指出，明天（23日） 東北季風稍減弱，北台灣的朋友請把握明天的溫暖天氣，周三（24日） 東北季風再起，水氣增多、全台有雨，周四到周五（25日到26日）最有濕涼感。

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

今天（22日）東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地也有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生的機率，外出仍要攜帶雨具備用，而桃園以南地區則是雲量增多的天氣。中部以北及宜蘭清晨低溫約15～17度，花東及南部約17～19度，北部及宜花高溫約20～23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25～27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

氣象署在臉書預報，北台灣的朋友請把握明天的溫暖天氣，周三東北季風再起，水氣增多、全台有雨，周四到周五最有濕涼感，高山留意零星雪。

明天（23日） 東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地15～19度；高溫預測為北部、宜花23～25度，中南部及台東26～28度。

周三（24日） 東北季風再增強，北台灣天氣氣溫稍下降，周四（25日）東北季風影響，中部以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周三、周四水氣增多，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，北部、花蓮、台東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區雲量亦增加並有零星雨。低溫預測為台灣各地15～19度；高溫預測為周三北部、宜22～24度，花東及中南部25～28度；周四北部及宜蘭17～18度，中部、花東20～22度，南部24度。

周五到周日（26日到28日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；西半部水氣稍減少，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部、宜蘭13～16度，花東17～18度；高溫預測為周五北部、宜花16～19度，台東及中南部22～24度；高溫預測為周六到周日北部、宜花18～21度，台東及中南部24～26度。

下周ㄧ（29日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍涼；水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二、下周三（30日、31日）東北季風增強及影響，各地氣溫稍下降；水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





