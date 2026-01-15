今晨最低溫12.8度！下周二再轉冷 颱風洛鞍對台影響曝

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏12.8度。氣象署表示，今天（16日）天氣與昨天類似，不過水氣略增，中南部應留意日夜溫差，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周日（17日、18日）迎風面水氣增，下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷。

目前太平洋地區有一個輕度颱風洛鞍；目前位於菲律賓東南方海面上的輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東南方至東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

目前太平洋地區有一個輕度颱風洛鞍。（圖取自中央氣象署網站）

風力增強，明日清晨至晚上台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（16日）天氣與昨天類似，不過水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣；清晨各地低溫普遍在14～18度，感受偏涼，而白天東半部雲量較多，高溫約23、24度，中部以北可來到24～26度，南部則可達28度，感受溫暖舒適，不過，要留意中南部日夜溫差大，請適時調整穿著；另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。

氣象署在臉書預報，明天、周日（17日、18日）迎風面水氣增，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星降雨機率，而其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大。西半部、宜蘭14～17度，花東18～19度；高溫預測為北部及東半部22～24度，中南部25～27度。

下周一（19日）東北季風增強，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三、下周四（21日、22日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下周一低溫預測為全台16～18度，高溫預測為北部、宜蘭21～23度，中南部及花東24～26度；下周二到下周三（20日到21日）低溫預測為中部以北、宜蘭12～14度，南部及花東15～17度，高溫預測為北部及宜蘭14～16度，中部及花東18～20度，南部20～23度；下周四（22日）低溫預測為中部以北及宜蘭11～13度，南部、花東13～15度，高溫預測為北部、宜蘭15～17度，中南部及花東18～22度。

下周五（23日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲；下周六到下周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）






