今晨最低溫12.8度！白天起「冷空氣漸減弱」北部、宜花氣溫稍回升

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣名間鄉的攝氏12.8度。氣象署表示，今天（20日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。

今天（20日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升。（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（20日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20～22度，中南部及台東白天高溫為25～27度，感受較舒適；降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。

氣象署在臉書預報，明天（21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；迎風面基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲，中層水氣移入，新竹以南山區亦有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜蘭17～18度，南部及花東19～20度；高溫預測為北部及宜花22～24度，中部及台東26～27度，南部29度。

周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地17～21度；高溫預測為宜花22～26度，西半部及台東26～30度。

下周一（24日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴。低溫預測為台灣各地18～22度；高溫預測為北部及宜蘭25～26度，中部及花東27～29度，南部28～30度。

下周二到下周三（25日到26日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為中部以北及宜蘭15～18度，南部及花東18～19度；高溫預測為北部及宜花24～25度，中南部及台東26～29度。

下周四到下周五（27日到28日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周六（29日）東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

撰稿：吳怡萱