今晨最低溫15.2度！白天起溫度回升 下周一東北季風再增強

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在高雄市內門區的攝氏15.2度。氣象署表示，今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；下周一（24日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署表示，今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升。（圖取自中央氣象署網站）

東北風明顯偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（21日）環境仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17～19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，而中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適；降雨方面，各地雲量仍偏多，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲，山區水氣較多亦有零星飄雨機會；若低溫與水氣互相配合，中部3500公尺以上高山有出現結冰、霧淞或零星降雪的機率。

氣象署在臉書預報，周末東北季風減弱，下周東北季風再增強。明天、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地17～21度；高溫預測為宜花23～26度，西半部及台東26～30度。

下周一（24日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，其他地區則為多雲到晴，晚起北部地區轉有局部短暫雨。低溫預測為台灣各地18～22度；高溫預測為北部及宜蘭24～25度，中部及花東27～29度，南部28～30度。

下周二到下周四（25日到27日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二各地大多為多雲到晴，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨；下周三、下周四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測為中部以北及宜蘭16～18度，南部及花東18～20度；高溫預測為北部及宜花22～24度，中南部及台東26～29度。

下周五（28日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周六、下周日（29日、30日）東北季風減弱，各地氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

撰稿：吳怡萱