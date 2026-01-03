今晨最低溫4.8度！鄭明典曝「有很強的輻射冷卻」 3大觸發條件曝光

生活中心／張尚辰報導

今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。前氣象局局長鄭明典表示，今日有很強的輻射冷卻低溫，不少測站低溫也相較昨日低了6度。

鄭明典在臉書貼出今日清晨的平地低溫排行榜指出，輻射冷卻發生的條件為「晴空」、「地面空氣乾燥」、「靜風」，清晨若高度符合這些條件，就會造就顯著的輻射冷卻低溫。

鄭明典說，今日有許多測低溫相較昨日低了6度，是相當顯著的差距，「尤其大環境已經是回暖的狀態，很顯著的輻射冷卻現象」。

根據中央氣象署資料顯示，截至上午7時30分，平地最低溫前5名為新竹縣關西鎮4.8度、苗栗縣頭屋鄉5.5度、苗栗縣造橋鄉5.6度、苗栗縣後龍鎮5.9度以及苗栗縣通霄鎮6度。

中央氣象署也提醒，雖然今日白天氣溫回升，不過明日將有另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫會逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

