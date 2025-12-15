今晨最低溫9.1度！ 吳德榮示警：明後兩天東半部有雨

降溫有感！今（16日）清晨最低溫落在新竹縣關西鎮的9.1度，氣象專家吳德榮指出，今天晴朗回溫，不過明後兩天東側水氣增，北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率。

（示意圖／中天新聞）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，觀測資料顯示，昨(15日)晨海上的「雲街」(cloud street)，因冷空氣減弱，今(16日)晨已轉變為「閉合胞」(close cells)。最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日持續晴朗穩定；冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，明日、週四(17、18日)西半部晴朗，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。

最新模式模擬顯示，週五(19日)有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他局部平地亦轉偶有零星飄雨的機率；週六(20日)雲層增厚、降雨有增多、機率有提高的趨勢；週五、六各地白天舒適、早晚偏涼。下週(21)日另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼。下週一(22日)迎風面轉乾、天氣漸好轉。

