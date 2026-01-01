今晨最低10.1度！8縣市低溫特報「恐探10度以下」 高山降雪有望

即時中心／綜合報導

強烈大陸冷氣團今（2）日持續影響台灣，續發布8縣市低溫特報，今晨平地最低溫10.1度出現在新竹縣湖口鄉。中央氣象署指出，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度；晚間至週六清晨為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，西半部、宜花及金馬將下探10度甚至更低。另迎風面將有短暫陣雨，北部、宜蘭1,500至2,000公尺以上山區及中部、花蓮3,000公尺左右高山有機會出現局部降雪。

氣象署說明，今日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北台灣高溫僅13、14度，中部及花蓮高溫約16至18度，南部及台東高溫約19至22度，晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度，請民眾特別注意保暖工作，使用瓦斯熱水器要維持通風。

天氣方面，桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；北部、宜蘭1,500至2,000公尺以上山區及中部、花蓮3,000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。離島天氣方面，澎湖陰天，15至17度；金門多雲時晴，10至15度；馬祖晴時多雲，9至11度。

東北風明顯偏強，西半部、花東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約3至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

氣象署也提醒，今晚至週六清晨為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中北宜低溫普遍僅10至11度；南部花東及澎湖12至14度；金馬8至9度；週六白天氣溫雖然持平或略回升，但整體感受還是很冷。

下週日（4日）清晨仍有局部10度左右氣溫，白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫回升；不過下週一（5日）又有另一波冷空氣南下，不排除在下週二至四（6至8日）達到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團的等級，各地氣溫又會下降，請持續留意氣溫變化。

