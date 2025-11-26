今晨最低11度！晚起水氣增 週末迎連3日好天氣

氣象署今說明未來一週天氣，東北季風影響北台灣濕涼。（鏡報林煒凱）

今（26日）持續受東北季風影響，清晨全台最低溫落在苗栗11.7度，日夜溫差大，晚間起東北部水氣再度增加；至於輕颱天琴部分，雖強度將繼續增強，但對台影響。

日夜溫差大 清晨低溫偏涼

中央氣象署說明，今（26日）持續受到東北季風影響，各地清晨偏涼：中部以北及宜蘭約15至17度，南部及花東約18至20度。白天方面，北部與宜花高溫約20至22 度，中南部及臺東則回升至25至27度，中南部白天溫暖、早晚偏涼，日夜溫差明顯，早晚外出建議多穿一件保暖衣物。

東北部晚起又轉濕 外出帶雨具

降雨方面，白天水氣減少，僅迎風面有零星短暫雨。不過從晚間開始水氣再度增加，北部、東半部及恆春半島轉為局部短暫雨的天氣，中部山區與南部也有零星降雨的可能，外出記得備妥雨具以防備不時之需。

東北季風減弱 明新一波南下

氣象專家吳德榮今在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄中表示，今晨最新觀測顯示，一帶結構較鬆散的高層雲系自上空通過（左圖），未出現降水回波，僅東北部地區有局部零星飄雨（中圖）。根據最新（25 日 20 時）歐洲模式（ECMWF）預測，今（26）日東北季風減弱，各地為晴到多雲的天氣；白天北台稍涼、中南部舒適，各地早晚均偏涼至微冷。各地區今晨與白天氣溫介於13度至29度間。

廣告 廣告

輕度颱風天琴最新路徑。（翻攝氣象署）

未來天氣上，吳德榮指出明（27）日新一波東北季風伴隨東南側水氣南下，北部與東半部為迎風面，有局部短暫雨機率；中南部多雲時晴。週五（28日）水氣向東移動，迎風面轉乾。週六至下週日（29、30日）受大陸高壓影響，連續三天全台天氣晴朗穩定，氣溫逐日回升，日夜溫差大，清晨在輻射冷卻作用下，部分平地可能出現 約12度的低溫。

天琴颱風侵台？ 吳德榮這樣看

另，有關於昨（25日）晚8時增強為輕度颱風的天琴。根據氣象署最新（26 日2時）路徑潛勢預測，颱風目前正進入南海，朝西北西方向前進並持續增強。雖然第4、5天的路徑不確定性仍偏高，但研判對台灣無影響、無侵台機率。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

昔日金馬獎「最佳童星」同框梁朝偉！ 發文竟喊「中國台灣」遭酸：舔成這樣

25歲女店員超商夜班「遭男客人掐脖」威脅：砍斷妳頭 她反擊自救卻被開除

「等你18歲來愛愛」消防隊長妻脫衣色誘小志工被捕 他崩潰：我把他們當爸媽