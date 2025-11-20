今晨最低17度！北海岸、東北部短暫雨不停 週末明顯回溫
今日東北季風持續影響，全台早晚偏涼，各地低溫落在17至19度之間，氣象署提醒外出仍需注意保暖。不過隨著冷空氣減弱，白天氣溫明顯回升，北部及宜蘭可達22至23度，花東約24至25度，中南部則回到26至27度，整體感受較為舒適。
各地雲量偏多，迎風面的基隆北海岸、宜花地區與大台北山區有短暫雨，桃園以北、台東及恆春半島則可能出現零星降雨。其他地區為多雲天氣，山區因水氣較多也有局部飄雨機會。若低溫與水氣同步配合，中部3500公尺以上高山有機會出現結冰、霧淞甚至零星降雪。
中央氣象署指出，今日至明日清晨仍受東北風增強影響，桃園至台南、恆春半島與離島地區可能出現8級左右強陣風。沿海浪高約2至3米，民眾進行海邊活動需保持警覺。已發布陸上強風特報，包括蘭嶼、綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及連江縣等地，都有平均風6級以上或陣風8級以上的機率。
空氣品質方面，受東北季風影響，迎風面擴散良好，竹苗、宜蘭與花東空品區為「良好」。北部、中部、雲嘉南以及馬祖、金門、澎湖為「普通」。處於下風處的高屏空品區則落在「橘色提醒」，敏感族群需減少戶外活動。
下週會再變冷嗎？新一波東北季風何時報到？
中央氣象署預估，週六至週日東北季風減弱，各地溫度逐漸回升，但早晚仍涼，中南部需留意日夜溫差大。下週一開始，新一波東北季風南下，迎風面降雨增多，北部與宜蘭再度轉涼。下週二至週四東北季風持續影響，北部及東北部維持偏涼，部分地區有短暫雨；中南部則為多雲到晴、早晚偏涼的天氣型態。
氣象專家吳德榮表示，下週南海雖有熱帶擾動發展，但位置遙遠，對台灣沒有影響。
