今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流

今晨新竹測得最低4.8度，專家指會一路冷到一月中，且可能出現首波寒流。（本刊資料照）

雖然一早露出陽光，但新竹今（4日）清晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分也針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波要一路冷到一月中旬，甚至可能出現首波寒流。

中央氣象署指出，今日清晨受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷，上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

黃色燈號（寒冷）的地區，有10度以下氣溫發生的機率，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，共18縣市。

「林老師氣象站」粉專則提到，根據氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來兩週溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到一月中旬。

由於前後分別受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等天氣系統影響，林老師氣象站指出，「1月3日至4日及7日至10日，研判將是降溫最為顯著，降幅最為劇烈的2個時段。」

林老師氣象站指出，由於冷空氣開始南下，不但冷的時間維持較長（至少15天或以上）；強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會再衝到2026年首波寒流等級，美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，7日、9日及10日的清晨都有機會達標，需要特別追蹤關注。

