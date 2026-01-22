今晨最冷跌破10度！白天轉乾回溫 週末出遊天氣一次看

中央氣象署指出，昨晚至今（23）日清晨是這波冷空氣最強時刻。氣象署已針對全台14縣市發布低溫特報，苗栗以北及金門局部地區出現10度左右低溫，連江縣甚至跌破6度。

不過，好消息是白天起冷氣團將逐漸減弱，各地轉為乾冷，氣溫也會逐日回升。民眾若想把握週末好天氣出遊，需特別留意日夜溫差與輻射冷卻效應。

14縣市低溫特報 高山追雪最後機會

受到強烈大陸冷氣團影響，今晨各地寒冷。中部以北、宜蘭低溫約11至13度，其他地區14至16度。

廣告 廣告

氣象署針對新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣及金門縣發布「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市則為「黃色燈號」，亦有10度以下低溫機率。

此外，由於這波冷空氣較為深厚，加上環境水氣仍多，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，中部以北到東部地區2000公尺以上高山，今晨仍有路面結冰或局部降雪的機會，想追雪的民眾上山務必做好防滑與保暖準備。

白天轉乾回溫 別被陽光騙了

今天白天起，強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境水氣也會明顯減少。降雨方面，除了迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨外，西半部地區將逐漸轉為多雲到晴的穩定天氣。

氣溫方面將有所回升，北部、東半部高溫約17至20度，中南部則可達20至22度。值得注意的是，雖然白天陽光露臉感到舒適，但「早晚冷」的感覺依然強烈，尤其是中南部日夜溫差大，民眾早出晚歸仍需多帶件外套。

週末晴朗適合出遊 嚴防輻射冷卻

展望週末假期隨著水氣進一步減少，台灣周邊轉為偏東風環境。

週六至下週一，各地大多為多雲到晴的好天氣，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。氣溫也將逐日回升，北台灣週末高溫可來到20至24度，中南部甚至有機會達25度以上。

然而，氣象署特別提醒，天氣轉晴後「輻射冷卻」效應會相當明顯。未來幾天夜間至清晨，西半部及東北部空曠地區仍可能出現11至13度、甚至10度以下的低溫。

（圖／氣象署）

下週二鋒面殺到 天氣再轉涼

好天氣預計持續至下週一（26日）。下週二（27日）起，將有一波鋒面通過及東北季風增強。

屆時北部及東半部降雨機率再度提高，轉為溼涼天氣，中南部則影響較小，維持多雲到晴。

此外，25日、26日中南部清晨容易出現局部霧或低雲影響能見度，26日東南部及恆春半島沿海則有長浪發生機率，民眾行車及前往海邊活動請多加留意安全。