今晨最冷12.6度！早起吃粥暖 業者備貨量增1/3

今(4)日受東北季風持續增強影響，全台各地氣溫明顯下降，這波平地最冷就是今日清晨的雲林古坑只有12.6度。預計今日、明(5)日北部地區也可能會下探到15度左右，中南部地區則是有10度左右的日夜溫差，直到週末氣溫才有機會回升，而這波天氣轉冷，也讓許多民眾想吃熱食來保暖，鹹粥店老闆娘一大清早就忙著備貨。

大鍋裡不斷冒出熱氣，盛1碗白粥放上薑絲綠蔥油條還有滿滿的吻仔魚，天氣冷颼颼，許多民眾一大早就到鹹粥店報到，想吃碗熱食暖暖胃，顧客說：「今天比較冷，然後冷就想吃一些暖胃的東西，可是又不適合說吃太多，那我想說吃個粥剛剛好。」

顧客說：「(點了)吻仔魚粥，還有傳統，就是那個越南包。」鹹粥店老闆娘說：「就天氣冷的話，還是會有差，備貨量比平常多1/3左右。」說到這一波東北季風持續發威。

中央氣象署預報員趙竑說：「高壓的位置基本上，都還是在大陸這個區域，台灣附近在今日都還是吹，偏向是東北季風的環境為主，那到了明日，雖然高壓有一些慢慢的，往東移動到海上，不過整體而言，台灣附近還是受到冷空氣的影響。」提醒大家溫差變化大一定要備妥保暖衣物千萬不要感冒了。

