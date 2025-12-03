今晨最冷12.6℃！東北季風接力報到時間曝 先涼後暖再轉涼

6日（週六）起東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼、中南部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲。（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署指出，今（4）日清晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些。氣象專家吳德榮指出，今晨各縣市平地的最低氣溫為雲林古坑鄉12.6度、新北石碇區13.3度、台北文山區14.9度；同時提醒，週五（5日）清晨中部以北平地的最低氣溫仍可降至12度左右，而8日（下週一）東北季風再增強，水氣增多、氣溫略降。

氣象署指出，今日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，到了白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大。

而5日（週五）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。西半部及宜蘭低溫15至18度，花東及澎湖19度，金門、馬祖14度；北部、東半部及澎湖高溫20至23度，中南部26度、金門19度、馬祖16度。

6、7日（週六、日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，低溫預測各地15至20度；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄說明，5日清晨中部以北平地最低氣溫仍可降至12度左右，應注意保暖。而8日（下週一）東北季風再增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率。

直到9日（下週二）東北季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小；10日（下週三）迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率，西半部多雲時晴。

