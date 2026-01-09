今晨最冷3.9度！19縣市低溫特報「4縣市不到6度」 今晚又有冷空氣報到

中央氣象署對19縣市發布低溫特報、14縣市為陸上強風特報。（本刊資料照）

新竹關西最冷僅3.9度、苗栗造橋也僅5.2度！中央氣象署對19縣市發布低溫特報、14縣市為陸上強風特報。氣象專家吳德榮指出，今傍晚起至下週一清晨另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。

中央氣象署指出，今（10日）輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大，今晚起及明（11日）大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及北部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，今日中南部山區亦有零星短暫雨。

廣告 廣告

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署6時22分發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今日上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率。氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

非常寒冷的橙色燈號範圍包含桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範；寒冷的黃色燈號則為新北市、基隆市、台北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時23分發布陸上強風特報，東北風偏強，今日下午起至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

吳德榮於氣象應用推廣基金會指出，今晨各地大多晴朗，本島部分地區「靜風」、故有強「輻射冷卻」效應，帶來「極低溫」。而本島平地最低氣溫持續降至5度以下，本符合預期，並無意外。今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度，桃園大溪區5.9度、台中大甲區9.5度、台南後壁區10.2度、花蓮壽豐鄉8.7度。

今晨陸上大多晴朗，無降水回波，無降雨。今日白天氣溫略升，傍晚起至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。

今晨4時50分紅外線雲圖顯示，巴士海峽有較多雲層，陸上大多晴朗（左圖）；4時50分降水回波合成圖顯示，巴士海峽有弱回波（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

今日各地區氣溫分別為北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。最新模式模擬顯示，下週一白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

最後，各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響？言之過早，各國模擬還在調整、應續觀察。

中央氣象署觀測平地低溫情況。（翻攝自中央氣象樹官網）

截至7時11分觀測，新竹縣關西鎮「關西工作站」5時51分3.9度、金門縣金湖鎮「金門（東）」6時56分4.3度、苗栗縣造橋鄉「造橋」5時10分5.2度、桃園市大溪區「大溪永福」5時30分5.8度、連江縣莒光鄉「東莒」5時50分6.1度、台北市北投區「台農院關渡站」4時42分與基隆市七堵區「國三S007K」7度。

更多鏡週刊報導

他帶1.6kg豬肉入境挨罰 1舉措躲20萬元罰款！士林分署出手了

韓亞航空飛一半行動電源突起火！空服員急滅火 乘客手燒傷了

嗨喊「達成偉大的交易」 川普見英特爾陳立武：賺數百億美元