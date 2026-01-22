今晨最冷7.4度 白天起回溫 下周連2波冷空氣
今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，最低溫出現在台南7.4度，其他地區約8至10度；白天冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。明、後天（24、25日）周末假期西半部晴朗穩定，東半部偶有降雨機率；下周一（26日）各地晴朗穩定；下周二（27日）東北季風南下，北部及東半部轉雨、氣溫下降；下周六（31日）又有另一波東北季風接力影響。
氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨中南部雲層少，迎風面降水回波多，降雨較明顯；強冷空氣雖略減弱，不過中南部輻射冷卻加成，台南創下此波平地最低溫7.4度，其他地區也只有8至10度。
吳德榮表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。
最新模式模擬顯示，明、後天西半部晴朗穩定，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、南部微熱，各地早晚偏冷。下周一各地晴朗穩定、早晚較涼，日夜溫差大。
下周二上午東北季風逐漸南下，北部及東半部雲量增多、晚上轉雨，氣溫逐漸下降；下周三（28日）北部雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨；下周四至周六西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下周六晚上另一波東北季風影響，天氣再轉變。
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 12 小時前 ・ 7則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 17 小時前 ・ 10則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
這天回溫了！有望近25度 暖完「三重水氣襲」濕冷3天
把握將至的好天氣！中央氣象署預報，明（23）日冷氣團影響減弱，白天回溫，週末（24、25日）雨勢也少，到下週一（26日）北部的高溫有望升到22到24度，中南部可能26度。接著下週二（27日）東北季風增強、鋒面通過、華南雲系東移，這三波帶來較多水氣，北東轉雨降溫。氣象粉專「天氣風險」則發文分析，季風影響預計到下週四（29日）減弱。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言
強烈冷氣團達標！15縣市低溫警報恐探6℃ 「不是寒流卻特別冷」關鍵曝
中央氣象署指出，今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；今日基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部地區及馬祖有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；明日基隆北海岸、大臺北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
把握週末回暖！ 氣象粉專分析：下週迎風面降雨增多天氣轉涼
氣象署表示，今、明（21、22）2天受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末將會逐漸回溫，不過下週二晨間預計有鋒面系統通過台灣北部海域，較無直接影響；夜間東北季風再度增強，將持續影響至下週五，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
「0度線壓境」直逼寒流！週末回暖 下週再一波冷空氣殺到
強烈大陸冷氣團持續發威！中央氣象署今（21）日說明，明天的天氣與今天類似，北台灣整天都不超過14度，中南部也不超過18度，台中以北及宜蘭局部空曠地區低溫下探10度或以下。週五（23日）至週末溫度較回升，不過下週二（27日）又有一波東北季風即將影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
今晨低溫8.3度！北北基大雨「濕冷2天」 回暖時間曝
【緯來新聞網】今（22日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團續發威！明天低溫「下探8度」 另波東北季風「下週緊接報到」
即時中心／徐子為報導受強烈大陸冷氣團持續影響，明（22）天台灣本島低溫下探8度。氣象署預報員賴欣國指出，明天東、北半部降雨明顯，高山地區有機會降雪；冷氣團到周末會逐漸減弱，不過下周二（27日）會有一波東北季風鋒面緊接著報到。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍6度！強烈冷氣團發威「這2天」最冷 下週恐又有一波冷空氣
今（21）日受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼。氣象專家賈新興表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現在21日深夜至22日清晨，其中竹苗以南空曠區域，有出現6至8度低溫的機率，並觀察月底至2月1日冷空氣的移動趨勢及強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
明白天回暖 北台灣周六高溫回升至20℃ 下周二再變天轉涼
中央氣象署最新天氣預報指出，明天白天起各地逐漸回溫，僅北海岸、大台北山區及東半部有局部降雨。北台灣周六（24日）高溫將回升至攝氏20度，周日（25日）、下周一（26日）再升溫至22至24度，但下周二（27日）再變天，東北季風增強、天氣轉涼。Yahoo即時新聞 ・ 13 小時前 ・ 1則留言
0度線壓境「連續凍3天」 專家警告：非常接近寒流
天氣冷颼颼！氣象專家林得恩今（21日）發文提醒「雪線下修」，今日起至週五清晨，北方冷空氣的強度達強烈大陸冷氣團，且非常接近寒流的達標臨界。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21則留言
東北風挾雨彈襲！北北基大雨特報 一路下到晚上
中央氣象署今（22）日上午10時15分發布大雨特報，受東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意防範。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
全台凍番薯！15縣市低溫特報 高山有機會現降雪
即時中心／綜合報導受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署持續針對15縣市發布低溫特報，今（22）日台灣本島清晨平地最低溫8.7度出現在新北富貴角。受到強烈大陸冷氣團影響，白天北部高溫僅13至15度，中南部約18至21度；由於環境水氣偏多，迎風面留意降雨，基隆北海岸及大台北山區有機會出現局部大雨。氣象署提醒，若溫度、水氣配合，高山地區有零星降雪機會。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
16縣市低溫恐探10℃！粉專：冷氣團強勢進攻中…
生活中心／饒婉馨報導強烈大陸冷氣團於22日強勢進攻，全台各地氣溫驟降，中央氣象署在22日清晨針對 16 個縣市發布低溫特報。氣象粉專指出，冷空氣正沿著西部平原一路向南橫掃，低溫情況預計會持續到23日，會是冷氣團威力最強的期間。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台南以北及金馬15縣市低溫特報 北北基明防局部大雨
中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，今、明兩天台南以北及金門、連江共15縣市防攝氏10度以下低溫。大陸冷氣團襲台，水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區明防局部大雨；周六（24日）冷氣團減弱，25、26日將是未來一周天氣最好的兩天。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
強烈冷氣團持續影響！今明防「濕冷」天氣 週末漸回溫
氣象署上午也發布低溫特報，表示今、明（22日、23日）兩天強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
阿蘇火山低溫濃霧！警消心寒無人機也沒用
[NOWnews今日新聞]日本熊本阿蘇火山觀光直升機20日失事，2名台灣觀光客與1名駕駛員仍失聯，今（21）早試圖重啟搜救行動，但因天氣條件惡劣，山區不僅下雪且濃霧籠罩，難以出動地面救援，當地消防救難...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9則留言
宜蘭19:47發生規模4.4地震！最大震度2級
中央氣象署發布小區域有感地震報告，今（21）日晚間7時47分16秒，宜蘭縣壯圍鄉發生芮氏規模4.4地震，震央位於宜蘭縣政府東北方約8.1公里處，地震深度78.9公里。各地均有感受，其中宜蘭縣、臺北市、新北市及桃園市最大震度達2級，新竹縣市、苗栗、臺中、彰化及花蓮最大震度為1級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
極凍來襲！強冷氣團探九度三特報齊發 專家：濕冷地獄
（記者許皓庭／綜合報導）氣象署今（21）日針對全台多地發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫僅 9.1 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言