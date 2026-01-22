今晨最冷7.4度 白天起回溫 下周連2波冷空氣

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，最低溫出現在台南7.4度，其他地區約8至10度；白天冷空氣減弱，氣溫逐漸回升。明、後天（24、25日）周末假期西半部晴朗穩定，東半部偶有降雨機率；下周一（26日）各地晴朗穩定；下周二（27日）東北季風南下，北部及東半部轉雨、氣溫下降；下周六（31日）又有另一波東北季風接力影響。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨中南部雲層少，迎風面降水回波多，降雨較明顯；強冷空氣雖略減弱，不過中南部輻射冷卻加成，台南創下此波平地最低溫7.4度，其他地區也只有8至10度。

吳德榮表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，中南部晴時多雲；各地高溫微升，北部10至17度、中部8至23度、南部8至25度、東部10至24度。

最新模式模擬顯示，明、後天西半部晴朗穩定，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、南部微熱，各地早晚偏冷。下周一各地晴朗穩定、早晚較涼，日夜溫差大。

下周二上午東北季風逐漸南下，北部及東半部雲量增多、晚上轉雨，氣溫逐漸下降；下周三（28日）北部雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨；下周四至周六西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。下周六晚上另一波東北季風影響，天氣再轉變。

