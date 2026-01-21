今晨最凍8.7度！北台整天濕冷 1/27又一波冷空氣

受到強烈大陸冷氣團影響，北台整天濕冷，中南部早晚溫差大，氣象專家吳德榮表示，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨，下週二下午另一波「弱」冷空氣南下，北、東雲增轉雨，氣溫降。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(22日)晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚(左圖)，伴隨降水回波(中圖)及降雨(右圖)。截至6：22台北測站最低氣溫已降至11.4度、「強烈大陸冷氣團」達標，但與「寒流」標準、還有段差距；本島縣市平地的最低氣溫為新北(石門區)、雲林(古坑鄉)8.7度，嘉義(竹崎鄉)8.8度，桃園(楊梅區)8.9度；很接近歐洲模式模擬的強度。

吳德榮指出，最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(22、23日)兩天「強烈大陸冷氣團」籠罩；今日北台整天濕冷、北部、東半部有局部雨，明日白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部兩天皆是多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」，其強度雖與「寒流」還有段差距，但北台灣由於整天「濕冷」、感覺特別冷，應注意保暖、莫輕忽。今日各地區氣溫如下：北部9至13度、中部9至21度、南部10至24度、東部11至22度。

下週二下午另一波冷空氣南下，北、東雲增轉雨。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週六至下週二(24至27日)各地晴朗穩定、東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日回升，白天轉溫暖舒適，夜間「輻射冷卻」強、早晚偏冷，日夜溫差大，注意穿著調整。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週二下午另一波「弱」冷空氣(「東北季風」等級)南下，北、東雲增轉雨，氣溫降；下週三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨；下週四、五(29、30日)西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

