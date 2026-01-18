今晨最新/關稅談判有成勸進參選聲起！卓榮泰突接機 鄭麗君「緊張到睡不著」

台美經貿談判傳來重大進展！行政院副院長鄭麗君率團赴美談判，於今（19）日清晨6時返抵國門。現場除了產業界大老自發接機外，行政院長卓榮泰更上演了一場溫馨的「突襲接機」，讓原本不知情的鄭麗君在飛機上得知消息後，直呼「緊張到睡不著」。這場高層互動的背後，更伴隨著一份給國人的重磅禮物—台灣成功爭取到美方「對等關稅15%不加徵」的最優待遇。

鄭麗君一行返國，卓榮泰接機。（圖/中天新聞)

卓揆保密到家「突襲」接機 鄭麗君：既感動又不好意思

今日清晨桃園機場第二航廈顯得格外熱鬧。卓榮泰在致詞時透露，鄭麗君此前已數次往返美國，雖然每次都想來接，但為了不給團隊壓力而作罷；然而此次談判獲得了「相當實質且有意義的進展」，因此特地前來表達感謝與肯定。

對於這場驚喜安排，鄭麗君在致詞時笑稱，因為院長特別交代同仁「不能告訴我」，她直到人在飛機上才得知院長要親自接機。她坦言：「我在飛機上緊張得都睡不著覺，覺得很不好意思，讓公務繁忙的院長親自來接。」但她也感性表示，這讓她非常感動，因為這是院長用行動為談判團隊加油打氣。她更透露，在華府期間，常常收到的第一則訊息就是卓院長傳來的「平安抵達沒？加油」，展現了後方對前線最大的支持。

談判成果揭曉：守住半導體 獲最惠國待遇

鄭麗君此行帶回的成績單相當亮眼。她在機場當場向國人報告，經過與美方的總結會議，台灣已成功取得「對等關稅15%不加徵」的逆差國家中最優待遇。此外，針對外界擔憂的美國《貿易擴展法》232條款國安關稅，鄭麗君證實，台灣已取得「未來針對半導體及延伸品」的最惠國待遇，為台灣科技產業設下關鍵防護網。

鄭麗君指出，此行已與美國商務部簽署投資MOU，並預計在數天後正式簽署「台美對等貿易協議」，完成總統與院長交付的最後一哩路。

鄭麗君一行返國，卓榮泰接機。（圖/中天新聞)

府院「無時差」連線 展現台灣關鍵力量

「我們整個談判團隊，就是我們整個政府！」鄭麗君強調，談判雖然由她與楊珍妮政委在前線，但後方有總統、副總統、院長及國安會等三大秘書長運籌帷幄。她形容，總統與院長在台灣是「Standby無時差」，讓她隨時能打電話請示並解決問題。

卓榮泰也強調，政府將持續以國家利益、產業利益、國人健康及糧食安全四大目標，落實對國人的承諾。行政院預計於本週二（20日）召開正式記者會，進一步向國人說明協定細節。

鄭麗君最後感性總結，這次合作證明了「台灣人的努力、技術和產業，已經成為世界上的一股關鍵力量」，世界看好台灣、也需要台灣。隨著這場清晨的溫馨接機落幕，台美經貿關係也宣告邁入新的里程碑。

