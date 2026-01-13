今晨氣溫達標強烈冷氣團！鄭明典揪不尋常1事：實在不太通

生活中心／黃依婷報導

今日清晨雲開，氣溫下降。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今（13）日大陸冷氣團南下並影響及輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在10至13度，其中北部、花蓮及金、馬有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度。前氣象局長鄭明典也表示「鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標」。

鄭明典發文，清晨雲開，氣溫下降，現在預報用詞有點兩難，鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標，但是從天氣系統方面來看，現在其實是兩個偏弱的冷高壓之間的空檔，氣壓是偏低的，不過今天新的冷高壓影響，夜晚氣溫可能比清晨高，讓他困惑「變成冷氣團影響氣溫上升？實在不太通」。

廣告 廣告

根據中央氣象署資料顯示，今明兩日大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨；週四起大陸冷氣團減弱，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。

中央氣象署表示，週四、週五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；週末期間各地早晚仍涼；基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，下週一東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

更多三立新聞網報導

玩日本遇最大敵人！一票台人秒認「頭痛快窒息」 內行人曝解法

長輩嘆「冷到發抖」卻不開暖氣！全場讚1神物：省錢又舒服

全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷

長期住日本！他回台灣「塞滿箱2日用品」 過來人猛點頭：真的必須帶

