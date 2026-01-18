今晨率談判團隊抵台 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣

台美雙方簽署MOU，左起AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、我行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢。行政院提供



行政院副院長鄭麗君今（1/19）日清晨率領台美關稅談判團隊抵台，行政院長卓榮泰親自前往桃園機場接機。鄭麗君神情興奮表示，這次與美國商務部的合作證明一件事，台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，充分地感受到世界看好台灣、需要台灣。

卓榮泰首先表示，台美關稅談判的過程非常辛苦，這已經是鄭麗君數次從美國回來，「其實每一次我都想來，我只是不想讓副院長跟代表有太大的時間壓力」，而他讚許，這一次獲得了相當實質而且有意義的一個進展跟結果，後續還將持續辛苦推進。

卓榮泰強調，談判會持續以國家利益、產業利益、國人健康跟糧食安全等4大目標，完成所有總統跟國人所交付的責任，近期行政院也會正式召開返國說明會，詳細清楚地讓國人了解談判過程、結果以及後續發展。

鄭麗君則表示，她在飛機上才知道卓榮泰要前來接機，所以在飛機上緊張得都睡不著覺，卓榮泰公務繁忙，卻仍親自前來，一方面不好意思，一方面也非常感動，卓榮泰以他的行動為所有談判團隊的工作同仁加油打氣，感謝他所給予的支持跟信任。

鄭麗君也透露，每次一抵達華府，第一個收到的都是來自卓榮泰的訊息，詢問是否平安抵達，然後說聲「加油」，並再次感謝他藉由接機表達鼓勵。她分享，每一次她在前線談判的時候，總統、院長都是無時差在台灣隨時待命，她隨時可以打電話回來請示、解決所有問題。

鄭麗君還提到「整個談判團隊就是我們整個政府」，談判團隊除了各部會代表，這次的談判結果得力於副總統、院長到國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長，開了無數次的決策會議定策略，形塑談判的總體方針跟方向。

鄭麗君簡單說明，經過9個月的談判，台美在華府進行總結會議，台灣取得15%不疊加的對等關稅，是「貿易逆差國家中的最優待遇」，同時也取得了未來232半導體及延伸品相關可能關稅的「最惠國待遇」；目前已和美國商務部先簽署了投資備忘錄（MOU），預計隨後會再簽署「台美對等貿易協議」，這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路。

鄭麗君興奮表示，這次和美國商務部的合作，證明了台灣人的努力、技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，她充分感受到世界看好台灣、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業的根基扎得更深更廣，支持產業在國際上進行有利的國際佈局，進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣自信地走向世界。

除了卓榮泰之外，另有行政院秘書長張惇涵、行政院發言人李慧芝、民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴與郭昱晴與自發性動員的企業代表與民眾前來接機。

