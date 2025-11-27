今晨西半部、北台灣有零星雨 週末好天氣「輻射冷卻低溫下探12度」
持續受到東北季風影響，今（28）天各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，水氣也多，西半部有零星降雨，不過中午開始水氣減少，天氣好轉，週末因大陸高壓影響，氣溫逐漸回升溫暖；另外，空氣品質方面，東北季風下風處污染物易累積，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級！
中央氣象署指出，今天各地早晚偏涼，清晨本島最低溫落在花蓮縣14.8度，隨著白天開始天氣好轉，北部及東半部高溫約22度、23度，中南部約24、25度；離島澎湖陰時多雲，19至21度，金門晴時多雲，15至20度，馬祖晴時多雲，14至16度。
降雨方面，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪較大。
11/28全台天氣預報。圖／中央氣象署
週末三天穩定好天氣 下週再有雨、週三新一波東北南下轉涼
氣象專家吳德榮指出，今天水氣東移、天氣好轉，週末兩天受到大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐漸回升，但日夜溫差也逐漸擴大；連三天的清晨恐因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。
吳德榮也提醒，下週一、二因颱風天琴外移的高層雲系通過、雲量略增，台灣偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降；等到下週三（3）另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台再轉涼。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，28日東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。
【參考資料】
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
下週東北季風增強 氣象粉專：恐達冷氣團等級
新竹最低溫10.5度「白天回暖」 東北風挾帶汙染物4地區空污警示
早晚注意保暖！清晨最低溫僅11.6度 晚起水氣增轉雨
其他人也在看
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 21 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」
中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 17 小時前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 1 天前
強冷空氣下週殺到「強度探冷氣團」 日夜溫差達10度
近期東北季風為北台灣帶來有感濕冷，類似天氣將持續到本週末，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，12月起將有1波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團等級，可能出現今冬最有感降溫。中天新聞網 ・ 16 小時前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 1 天前
冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷
氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降...CTWANT ・ 12 小時前
冷空氣何時減弱？氣象署揭回暖時間點
[NOWnews今日新聞]中央氣象署表示，今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度；周六白天開始回溫，北部可達27至28度，全台晴...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
冷空氣急襲北台！今晚水氣增多 北東轉雨迎來濕涼天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（26）日清晨在東北季風增強之下，北台灣各地氣溫明顯下降，多處低溫落在14至16度， […]引新聞 ・ 1 天前
再冷2天！今晨急凍10.5度 11/29起各地氣溫回升
東北季風持續影響，今天(27日)清晨最低溫出現在新竹縣關西鎮10.5度，氣象署指出，週六起東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，下週一東北季風稍增強，北部及宜蘭地區天氣稍涼。中天新聞網 ・ 1 天前
冷空氣掃北台！今晨10度低溫出現 周末回暖日夜溫差更大
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風影響，北台灣今（27）日持續偏涼，清晨最低溫在新竹關西測得 10.5 度，各 […]引新聞 ・ 21 小時前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/27) 天琴颱風南海活動無影響，外圍高空雲系北上帶水氣
明天天氣如何？ 週四(27日)另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，但是大致也是往東遠離，對台灣陸地天氣的影響有限，預估僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍是維持雲量偏多的天氣型態。到了後天週五(28日)台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離開，台灣附近又會受到東北季風較乾空氣影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。 週四(27日)白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19-21度，中南部及花東地區高溫也只有22-24度之間，明顯較為偏涼，週四晚到週五(28日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能再度降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間。後天週五(28日)東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20-22度，中南部及花東地區高溫則是在23-26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區可能降到17度上下。 週末期間(29-30日)東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24-26度，中部及花東回升到26-28度，南部高溫可能到29-30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。 展望下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
明清晨低溫恐下探14度！兩波東北季風接力 雨區曝光
中央氣象署預報，未來一週將有兩波東北季風接力影響台灣，加上南海天琴颱風外圍水氣加持，北台灣降雨明顯。中天新聞網 ・ 17 小時前
今北東短暫雨！明起迎3天好天氣 下週又變天
受東北季風影響，中央氣象署表示，今（27）日北台灣及東半部將出現明顯降雨，氣溫也呈現早晚偏涼、白天稍增溫的型態。民眾外出建議攜帶雨具並留意溫差。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
天琴颱風增強中颱！今晨冷剩10.5℃破紀錄 「這幾區」要帶傘
【高沛生／綜合報導】東北季風持續影響，全台清晨偏涼，新竹縣關西鎮今晨出現全台最低10.5°C，連續兩天刷新今年入秋以來新低。氣象署預報員張承傳接受《壹蘋新聞網》採訪時指出，水氣略增，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，外出建議備傘；周末東北季風減弱，白天氣溫將回升，但日夜溫差依舊偏大。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
今晨最低溫11.7度 明日東北季風挾水氣報到 北部濕冷到週五
今年第27號颱風「天琴」昨日（11/25）晚間10時20分正式發展為輕度颱風，目前以每小時36公里速度向西北西前進，對台無直接影響。氣象專家林得恩提醒，今日在東北季風影響下，各地氣溫續降，晚間水氣增多，北台灣重回濕涼天氣，預計北部、東半部及恆春半島將出現局部短暫雨，提醒民眾外出務必攜帶雨具。太報 ・ 1 天前