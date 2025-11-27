今晨西半部、北台灣有零星雨 週末好天氣「輻射冷卻低溫下探12度」

持續受到東北季風影響，今（28）天各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，水氣也多，西半部有零星降雨，不過中午開始水氣減少，天氣好轉，週末因大陸高壓影響，氣溫逐漸回升溫暖；另外，空氣品質方面，東北季風下風處污染物易累積，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級！

中央氣象署指出，今天各地早晚偏涼，清晨本島最低溫落在花蓮縣14.8度，隨著白天開始天氣好轉，北部及東半部高溫約22度、23度，中南部約24、25度；離島澎湖陰時多雲，19至21度，金門晴時多雲，15至20度，馬祖晴時多雲，14至16度。

降雨方面，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪較大。

11/28全台天氣預報。圖／中央氣象署

週末三天穩定好天氣 下週再有雨、週三新一波東北南下轉涼

氣象專家吳德榮指出，今天水氣東移、天氣好轉，週末兩天受到大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐漸回升，但日夜溫差也逐漸擴大；連三天的清晨恐因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮也提醒，下週一、二因颱風天琴外移的高層雲系通過、雲量略增，台灣偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降；等到下週三（3）另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台再轉涼。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，28日東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

