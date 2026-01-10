今晨關西僅3.9℃ 專家：冷氣團晚上再報到.下週恐有颱

台北市 / 綜合報導

今天清晨最低溫出現在新竹關西3.9度，而白天短暫回溫後，晚上又有另一波冷空氣南下。

接下來還要注意日夜溫差相當大，要做好保暖工作，另外有氣象專家表示，下週在菲律賓東方海面，可能有熱帶擾動發展，有機率會生成1月的颱風，但對台灣有沒有影響，還要繼續觀察。

