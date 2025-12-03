今晨雲林古坑最冷12.6度！全台乾冷、溫差大「周末回暖」

雖然今（4）天持續受到東北季風影響，但水氣減少，迎風面的基隆北海岸及宜花東、恆春地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；清晨也受到冷空氣南下以及輻射冷卻效應，本島平地最低溫落在雲林古坑12.6度，白天北部仍僅20度左右，中南部也多在24、25度，預計周末回暖。

中央氣象署指出，今天東北風持續影響台灣，東北部、宜蘭地區清晨有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫方面，今晨是這波東北季風冷空氣影響最顯著的時間點，氣象署各縣市溫度測站顯示，截至今晨04時，高山最低溫出現在南投信義的玉山，零下4度；離、外島平地最低溫出現在連江南竿的12.2度；本島平地最低溫則是在雲林古坑12.6度、新北石碇13.3度緊追在後。

今天白天北部及宜花地區的高溫還是起不來，預估也只有攝氏18至21度之間，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，白天北部及宜花高溫也只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差大；離島澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。

12/4全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象專家林得恩提醒，不只日夜溫差明顯，南北溫差也會增大，早出晚歸及南來北往的朋友應加強注意氣溫變化，外出活動應適時增添衣物，防杜受涼。





東北風偏強，桃園至嘉義、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，4日東北季風影響，境外污染物影響逐漸趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

