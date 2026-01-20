今晨雲林8.9度！冷氣團發威「這兩天最冷」 北部2000m高山有望下雪

今（21）天受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚寒冷；降雨方面，昨天降雨集中北部、東北部及花蓮地區，今天同樣水氣多，加上低溫「濕冷感」明顯，中央氣象署指出，台灣北部、宜蘭地區2000公尺以上及中部、花蓮地區3000公尺以上高山有降雪機率。

氣象署表示，今天清晨最低溫落在雲林古坑8.9度，北部也多在10度左右，白天開始，西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度，尤其今天的清晨及夜晚，台南以北、宜蘭、花蓮及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，農漁養殖業要慎防寒害。

廣告 廣告

溫度方面，預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度；離島天氣，澎湖陰天14至16度，金門晴時多雲8至14度，馬祖晴時多雲7至11度。

10縣市發布低溫特報，新竹以北留意10度以下低溫。圖／中央氣象署

天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多，氣象署透露，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

1/21全台天氣預報。圖／中央氣象署

東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、花、東及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生，恆春半島甚至有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率；另外，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，沿海及空曠地區活動應注意安全。

氣象署進一步說明，這波強烈大陸冷氣團跟上一波13日因輻射冷卻加持下，達到寒流的冷空氣有明顯的不同，上一波屬於乾冷，在有輻射冷卻加持下，逢夜裡、清晨降溫很快，輕易就掉到10度以下，甚至出現局部6至8度低溫；大寒這一波冷氣團因為水氣多、雲量多，迎風面的北台灣不會因為白天可以看到陽光溫度回升明顯，也不會夜裡因為輻射冷卻而迅速降溫，會長時間低於14度，有時候低溫降到10至12度，一整天感受寒冷，兩者有所差異。

氣象署也提醒，今、明兩天北宜、金門高溫都只有13、14度，馬祖高溫僅11度，澎湖16度，中南部地區18至20度，最冷時段落在「週三晚到週四清晨」，台南以北、宜花普遍10至12度，高屏、台東及澎湖12至14度，金馬8、9度；等到週五氣溫略回升，但整體感受還是涼冷。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，21日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達橘色提醒等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

「大寒」迎強烈大陸冷氣團！北部越晚越冷降至10度 3000m高山降雪

好天氣掰了！「強烈大陸冷氣團」今晚南下 整個上班週又濕又冷

冷氣團再襲台！下週三至週五最寒冷 「北宜金馬」最低溫跌破10度