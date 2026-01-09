今晨驚見3.9℃極低溫 晚間起大陸冷氣團又南下

氣象署發布低溫特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。 圖/氣象署

今天清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，根據觀測，今日最低溫出現在新竹縣關西鎮3.9度，其次為苗栗造橋5.2度、新竹寶山5.5度、苗栗頭屋5.7度；氣象署針對18縣市發布低溫特報，提醒民眾注意禦寒。

白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫約18至19度，中南部及花東可達20至23度，西半部日夜溫差明顯，民眾早晚外出仍需注意保暖。

天氣方面，西半部多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星降雨機率；下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增加，亦可能出現零星降雨。離島地區方面，澎湖15至17度、金門9至18度、馬祖7至14度，皆為晴時多雲。

此外，若水氣與溫度條件配合，2500公尺以上高山有零星降雪或冰霰機率，夜間及清晨路面易結冰，行車及登山活動須留意安全。

未來天氣趨勢方面，明天至下週一清晨，大陸冷氣團南下影響，北部及宜蘭持續偏冷，其它地區早晚亦寒；迎風面水氣略增，基隆北海岸、北部山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。

下週一白天起至下週五冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島偶有零星短暫雨。下週一晚至週二水氣略增，中部以北山區有短暫雨機率。

下週六起東北季風增強，1月18日至19日北部及東北部轉涼，其它地區早晚亦涼；北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨。另外提醒，下週一基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生機率，下週一晚至週二，中部以北3000公尺以上山區亦有零星降雪可能，前往山區活動務必注意路況及霜害。

空氣品質方面：10日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

