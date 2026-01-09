今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力 專家：下週恐有颱風生成

生活中心／黃韻璇報導

受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨各地大多晴朗，本島部分地區「靜風」、故有強「輻射冷卻」效應，帶來「極低溫」。截至5：31，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹（關西鎮）3.9度，苗栗（造橋鄉）5.3度，桃園（大溪區）5.9度。新北（石碇區）6.4度，台北（北投區）及基隆（七堵區）7.0度。而本島平地最低氣溫持續降至5度以下，本符合預期，並無意外。今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度：北部（桃園大溪區）5.9度、中部（台中大甲區）9.5度、南部（台南後壁區）10.2度、東部（花蓮壽豐鄉）8.7度。

氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，今晨新竹出現4℃極端低溫。（圖／翻攝自中央氣象署）

吳德榮表示，今晨陸上大多晴朗，無降水回波，無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今白天氣溫略升，傍晚起至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明（11日）晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。今日各地區氣溫如下：北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，下週一白天起至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

此外，吳德榮指出，各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響？言之過早，各國模擬還在調整、應續觀察。

強冷空氣接力，中南部比北部冷。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」中指出，強冷空氣接力，中南部比北部冷！提到今日下半天至下週一（1/12）清晨，受新一波的大陸冷氣團南下影響，1/11及1/12日的夜晚至清晨，臺灣北部及宜花地區最低溫在攝氏13至14度之間；中南部則因受輻射冷卻影響，最低溫反而會較北台灣來的更低，只剩攝氏11至13度，沿海、空曠及近山等局部地區最低溫都有再出現攝氏10度以下的機率。

另一方面林得恩透露，1/12日晚間至1/13日，臺灣中部以北山區因受到中高層水氣移入的影響，將轉為有零星短暫雨天氣；1/12日晚至1/13日3000公尺以上的高山都有可能再度飄雪的機會。

