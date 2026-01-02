今晨體感剩5℃！除1縣市全台低溫探10℃↓ 下波這天到「再冷一整週」

生活中心／黃韻璇報導

受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今（3）日清晨持續發布「低溫特報」，台灣本島除台東縣外，都納入警報範圍，有10度以下氣溫發生的機率。提醒今晨至晚局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。氣象專家林得恩表示，今晨估中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約攝氏10至11度，體感溫度只剩攝氏5度；下波冷空氣下週接力報到。

◆低溫區域

橙色燈號（非常寒冷）：

新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：

基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

下週強冷空氣接力，再創新低溫。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

廣告 廣告

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」粉專中透露，下週強冷空氣接力，再創新低溫！林得恩表示，今日天氣，受強烈大陸冷氣團影響，臺灣各地天氣寒冷。評估清晨中部以北及宜蘭地區最低溫普遍約攝氏10至11度，體感溫度只剩攝氏5度；南部地區最低溫則在攝氏11至12度；花東地區最低溫也只有攝氏12至13度之間。沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率，請務必加強保暖、防寒避凍準備。

林得恩指出，明天（4日）強烈大陸冷氣團稍稍減弱，但因清晨輻射冷卻影響，臺灣各地氣溫仍偏乾冷；白天太陽輻射，氣溫短暫回升。下週一、二，受另一新的強烈大陸冷氣團逐漸南下，氣溫再度下滑，先濕冷、後轉乾冷；1／7（下週三）至1／9（下週五），天氣持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷，1／8至1／9中南部日夜溫差增大，也請特別留意。

更多三立新聞網報導

晚安小雞將出獄！手寫信爆「教獄友台語」 柬埔寨人搶床位互罵：X小啦

才轟王夢麟酒駕是垃圾！女兒二度發聲嗆「不能原諒」：看畫面淚流不止

中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了

石平禁入中卻要訪台！中國發言人嗆「不值一評」尷尬表情曝 陸網全酸爆

