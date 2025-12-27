今晨1縣市不到10℃！跨年還有一波「恐濕冷倒數」

【高沛生／綜合報導】大陸冷氣團減弱，今天各地白天氣溫回升，不過清晨仍偏冷，今晨本島平地最低溫出現在新竹關西，僅12.1℃，離島金門更有10℃以下低溫發生機率。氣象署同步發布低溫、強風與長浪等警特報，提醒民眾留意保暖與沿海安全。展望後續天氣，跨年前將再有一波東北季風影響，桃園以北轉濕冷、降雨機率提高。

中央氣象署預報員賴欣國接受《壹蘋新聞網》採訪表示，今天大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16℃，局部地區再低1至2℃；白天氣溫回升，北部及宜花高溫約18至20℃，中南部及臺東可回暖到22至26℃，不過中南部日夜溫差大，早出晚歸仍要注意添加衣物。

降雨方面，水氣較前幾天減少，但迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區與清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其餘地區多為多雲到晴。賴欣國也提醒，若溫度與水氣條件配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，前往高山須留意道路濕滑。

氣象署今天清晨發布低溫特報指出，大陸冷氣團影響下，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，金門縣有10℃以下低溫發生機率，亮起黃色燈號，提醒民眾注意保暖、日夜溫差，以及用電與瓦斯熱水器通風安全，同時留意低溫對心血管、呼吸道疾病及農漁業可能造成的影響。

氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今天清晨至明晚，苗栗至屏東沿海，以及澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，戶外活動與行車需提高警覺。長浪即時訊息也顯示，基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島易有長浪，宜蘭與花蓮已觀測到2至2.5公尺浪高，沿海活動請注意安全。

離島天氣方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫17至20℃；金門晴時多雲，11至18℃；馬祖多雲，10至14℃。氣象署提醒，明天起宜蘭降雨有增多趨勢，下週二將有新一波東北季風南下影響至跨年夜，屆時桃園以北再度轉為濕冷天氣，民眾規劃跨年活動務必留意最新天氣資訊。

