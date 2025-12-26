今晨1縣市低溫不到10℃！跨年天氣曝 下週「2026首波冷氣團」恐報到

生活中心／施郁韻報導

大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。(圖／資料照）

中央氣象署指出，今（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，請務必做好保暖工作，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及臺東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。

氣象署提到，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。金門縣有10℃以下低溫發生機率，亮黃色燈號。

氣象署表示，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量多，伴隨零星回波、迎風面降雨較持續，中部有局部零星雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍「濕冷」，應注意保暖；中南部山區及中部平地偶有局部零星雨的機率，白天微涼舒適、早晚冷。3000公尺以上（合歡山、雪山、南湖等）高山，仍有零星飄雪的機率；而2000公尺左右（太平山等）高山，已無飄雪機率。各地區氣溫如下：北部12至20度、中部13至22度、南部14至25度、東部13至23度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日冷氣團減弱，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下週一（29日）各地晴朗，北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星少量降雨的機率。下週二、週三（30、31日）東北季風略增強，北部多雲偶有局部短暫降雨的機率，其他各地仍晴朗穩定。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。下週五（2日）冷空氣續南下，各國模式模擬歧異大、且持續調整，故此波冷空氣的最終強度為何？是否僅為2026第1波「大陸冷氣團」，需再觀察。

