今晨10.1度！最強冷氣團來了 4縣市炸雨彈又濕又凍

受大陸冷氣團及東北季風影響，全台今（26日）明顯濕冷，且今天清晨是這波冷空氣最強時段，本島平地最低溫10.1℃，出現在新北石碇。中央氣象署亦對6縣市發布低溫特報，部分地區可能有持續10℃以下低溫；另有4縣市需留意局部大雨。這波濕冷天氣雖將在明天趨緩，但下週二（30日）又有一波東北季風，跨年夜迎風面仍有局部短暫雨機率。

今日中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。其中新北市、宜蘭縣達到橙色燈號，有持續10℃左右或以下氣溫發生機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號，有10℃以下氣溫發生的機率。

今天清晨為這波冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭約12～14℃，高溫16～18℃，感受濕冷；南部及花東約14～16℃，空曠地區可能更低，中南部高溫21～23℃。離島澎湖陰天16～18℃，金門晴時多雲11～17℃，馬祖陰時多雲短暫雨9～12℃。

另迎風面基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣有大雨特報，提醒基隆北海岸、台北山區、宜蘭有局部大雨發生機率，降雨將持續至明日清晨。也因今日水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨。其中大台北山區、基隆北海岸、宜蘭降雨時間長且有局部大雨，中南部平地也有零星降雨機會。外出建議攜帶雨具備用。

高山降雪與注意沿海強風

今日中部和花蓮3000公尺以上高山，以及北部和宜蘭2000公尺以上山區在低溫與水氣配合下，都有局部降雪、下冰霰或結冰機率，前往高山請留意路面濕滑與結冰現象。

此外，今天東北風偏強，高雄以北、基隆北海岸、花東、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖今日有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部沿海含蘭嶼、綠島，以及恆春半島也可能出現長浪，從事沿海活動請務必注意安全。

未來一週天氣

明天周六（27日）冷氣團減弱，全臺低溫12～15℃、澎湖17℃、金門11℃、馬祖10℃；高溫為北部及東半部19～22℃、中南部23～25℃、澎湖19℃、金門17℃、馬祖15℃。北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚也涼，苗栗以南日夜溫差大。水氣稍減，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，新竹以南山區仍有零星短暫雨。



下週日（28日）至下週一（29日），北部及東北部氣溫回升、水氣減少。基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。下週二（30日）至元旦（1月1日） 新一波東北季風增強。北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼。桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。跨年夜迎風面仍有短暫雨。

