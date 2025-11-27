今晨10.5度迎入秋最低溫！明起連三天晴朗 下週東北季風北部再轉濕冷

新竹今晨出現入秋以來最低溫，僅10.9度。資料照，李政龍攝



今日（11/27）受東北季風影響，清晨偏冷，新竹出現入秋以來最低溫10.5度，其他地區約13至16度。此外水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他各地也有降雨機率。明日（11/28）起至週日（11/30）天氣逐漸轉乾，白天氣溫回升，不過清晨因輻射冷卻加成，低溫只有12度左右。下週三（12/3）另波東北季風增強，北部及東半部再轉濕冷。

週末清晨偏冷、不過白天氣溫回升，需留意日夜溫差。氣象署提供

氣象署指出，今日受東北季風影響，加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨；南部、東半部及中部山區整日有機會下雨，北部地區則是上半天降雨機率較高，下半天降雨機率會降低。此外，氣象署今日凌晨也針對蘭嶼、綠島發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，請民眾外出多加注意。

溫度部分，今日白天北部偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷，北部約15至23度、中部15至28度、南部16至28度、東部13至26度，日夜溫差較大，提醒民眾注意保暖。離島天氣：澎湖陰天，19至21度；金門多雲時晴，16至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據今晨觀測資料顯示，南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增。白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮接著指出，明日水氣東移、天氣好轉，週六、週日（11/29、30）受大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日攀升，日夜溫差逐日擴大，清晨因輻射冷卻加持，部分平地將出現12度左右低溫。下週一、週二因天琴外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部零星飄雨的機率，氣溫略降；下週三另波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降，北台灣微涼。

至於天琴颱風，吳德榮表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，天琴已進入南海並增強為中颱，向西北西前進並持續增強，第三天起動向的「不確定性」持續擴大，但無侵台機率。

吳德榮表示，天琴路徑不確定性將擴大，不過不會影響台灣。氣象署提供

