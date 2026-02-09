今晨10.7°C「未達寒流」 入夜後恐再探10°C

受寒流影響，最冷時間點落在昨晚到今天清晨。（示意圖／東森新聞）





受寒流影響，最冷時間點落在昨晚到今天清晨，但台北站只測得10.7度，並沒有達標寒流。下禮拜要過年，今年春節連假的天氣「先暖後冷」，小年夜前，天氣晴朗穩定，除夕有兩地區區轉有雨！大年初一又回暖如春，留意天氣變化，適合大掃除清洗棉被。

太平山莊外頭，放眼望去整片樹木結滿銀白色霧淞，彷彿一秒走進仙境，遊客們嗨翻了。遊客：「樹上的雪跟冰超漂亮的，非常漂亮。」

宜蘭太平山9號最低溫負2.7度，發生在清晨1點，因為是乾冷空氣水氣不足，沒有成功降雪。

7號起寒流影響下，北部平地新北富貴角，8號下午5點18分最低溫有7.5度，中部雲林古坑8號晚上10點03分則有6度低溫，而南部台南白河，8號晚上9點40分出現8.4度。

從9號清晨起冷空氣減弱，臺北測站最低溫只有10.7度，一早還是有約11-12度低溫，不少民眾吃熱粥暖暖身子。

粥店業者洪老闆：「這幾天天氣變很冷，所以來吃粥的客人會比較多啊，大家都想說吃一碗熱熱的粥驅寒。」

白天氣溫感受雖然略為回暖，但可不能大意，因為入夜後溫度，有機會再下探到10度左右。

中央氣象署預報員李孟軒：「白天的氣溫大約是落在16-17度左右，到了入夜之後可能在氣溫上面，還是會偏低一些，大致在14度左右，如果近沿海或空曠地區，可能氣溫會再低一些喔。」

接下來週三白天起冷空氣減弱，下半天預估再有一波東北季風，或冷氣團強度冷空氣報到，高溫再有降幅。不過週五到小年夜，各地預測晴朗穩定，年前想大掃除清洗棉被衣物都很適合。近期溫差變化大，保暖禦寒工作可得做好。

