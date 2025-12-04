今晨11.3度 周末回溫 「洛鞍」颱風最快明生成

今天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區偶有零星降雨機率，其他地區多雲到晴；清晨輻射冷卻加成，最低溫在新竹11.3度，其他地區約12至15度。明（6日）晨氣溫仍偏低，白天起逐漸回溫，周末假期天氣大致穩定。氣象專家吳德榮表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動，明、後天有機會發展為「洛鞍」颱風，路徑往西移動，對台灣沒有影響。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今東北季風水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨；白天北部偏涼、南部舒適，早晚因輻射冷卻仍偏冷。各地區氣溫：北部15至22度、中部12至26度、南部12至27度、東部13至24度。

吳德榮表示，明晨因輻射冷卻影響，西半部局部平地低溫仍可降至12度左右，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨；周日氣溫持續回升。

下周一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部及東半部有局部短暫降雨機率，下周二（9日）東北季風減弱，水氣減少、氣溫略升；下周三、四（10、11日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨，白天舒適微熱、早晚涼。

最新歐洲模式模擬顯示、下周末（13、14日）前後有強冷空氣南下，目前各國模式模擬的強度不一，且南下的時間很分歧，需持續觀察其調整。

此外，明、後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱風的機率；下周將大致循天琴颱風的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，對台灣沒有威脅。

