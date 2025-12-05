今晨11.4度 首波大陸冷氣團來了 跌破10度時間曝
今天東北季風減弱，各地大致晴到多雲，清晨氣溫仍偏低，最冷在新竹11.4度，其他地區也只有12至15度，白天氣溫回升；明天（7日）各地晴朗穩定、持續回溫。下周一（8日）東北季風增強，迎風面地區濕冷；下周三至周五（10至12日）天氣好轉；下周末（13、14日）入冬最強冷空氣南下，歐洲模式模擬達大陸冷氣團等級，平地低溫下探10度以下。
氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側，伴隨降水回波，東北部有少量降雨；白天東北季風減弱，北部轉多雲時晴，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率，氣溫逐漸回升，北部15至25度、中部12至28度、南部13至28度、東部14至26度。
最新模式模擬顯示，明天各地好轉為晴朗穩定的天氣，氣溫持續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨機率。
吳德榮表示，下周一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨；下周二（9日）東北季風漸減弱，迎風面降雨範圍縮小；下周三至周五各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨。
下周末入冬最強冷空氣南下，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬已調整為跨過大陸冷氣團的門檻（台北觀測站≦14度），平地最低溫挑戰10度以下；不過各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間也很分歧，模式會繼續調整，應繼續觀察。
