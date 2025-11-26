今晨11.7°C創入秋新低 氣象署曝「天琴颱風」對台影響

【高沛生／綜合報導】氣象署預報員賴欣國接受《壹蘋新聞網》採訪表示，今晨受東北季風影響，各地氣溫明顯轉涼，苗栗公館測到11.7°C，創今年入秋新低。白天雖逐步回升，但北臺灣多雲有雨，中南部日夜溫差大。晚起起隨著高層水氣靠近，北部、東半部及恆春半島降雨機率再度提高，外出仍需備妥雨具。

氣象署觀測指出，今晨各地氣溫偏涼，中部以北及宜蘭落在15至17°C，南部及花東則為18至20°C，其中苗栗縣公館鄉出現11.7°C，是今年入秋以來全台最低溫。氣象署預報員賴欣國說，受東北季風影響，這波清晨的低溫明顯，下半天雖逐漸回暖，但日夜溫差大，清晨與夜間外出仍要注意保暖。

白天高溫方面，北部及宜花地區約20至22°C，中南部及臺東則可達25至27°C，中南部白天相當溫暖，但清晨與夜晚轉涼明顯，舒適與偏涼感受落差大。整體來說，今天天氣穩定度略提升，但仍需留意局部降雨。

降雨方面，白天水氣相對偏少，僅迎風面地區有零星雨勢；不過晚間起隨著水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為局部短暫雨，南部及中部山區也有零星降雨的可能，提醒民眾晚間外出務必攜帶雨具備用。

離島天氣部分，澎湖為晴時多雲，氣溫落在19至22°C；金門為晴時多雲、15至19°C；馬祖為晴時多雲、14至16°C，整體以穩定偏涼為主。

風勢今天仍明顯偏強，賴欣國指出，受東北風影響，臺南以北、基隆北海岸、花東沿海、恆春半島及各離島局部地區有機會出現平均風6級或8級以上強陣風。東半部沿海（含綠島、蘭嶼）及恆春半島也有長浪發生的機率，浪高約2至3公尺，海邊活動必須多加留意。

第27號輕度颱風天琴（KOTO）目前位於鵝鑾鼻南方約1160公里，未來大致朝西北西方向往中南半島前進。賴欣國表示，颱風本體不會直接影響台灣，但其高層水氣將在今晚到明天進入南海後，隨西南風帶往台灣，影響各地雲量及局部降雨。

今晚到周四期間，因為水氣略增，北部、東半部、恆春半島將出現局部短暫雨，南部及中部山區也可能有零星降雨；到了周五水氣再度減少，各地降雨趨緩，僅恆春半島仍有零星短暫雨。

賴欣國補充，周六、周日東北季風減弱，水氣偏少，東半部和恆春半島仍有零星短暫雨；下周一東北季風稍增強，下周二東北季風再度影響，基隆北海岸、東半部與恆春半島仍會有零星短暫雨，整體天氣型態將維持東北季風主導的格局。

颱風高層水氣將在今晚到明天進入南海後，隨西南風帶往台灣。中央氣象署

天琴颱風目前位於鵝鑾鼻南方，未來朝中南半島前進。中央氣象署

