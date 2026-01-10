今晨15縣市亮低溫黃燈 未來一週兩波東北季風接力來襲

中央氣象署今（11）日清晨發布低溫特報，全台15縣市有出現10度以下低溫的機率，提醒民眾務必注意保暖。 圖/中央氣象署

受大陸冷氣團持續南下影響，台灣各地氣溫明顯偏低，中央氣象署今（11）日清晨發布低溫特報指出，全台15縣市包括新北、基隆、台北、桃園、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、宜蘭及金門都列入低溫「黃色燈號（寒冷）」警戒範圍，清晨與夜晚氣溫偏低，有出現10度以下低溫的機率，提醒民眾務必注意保暖。

天氣方面，今天北部及宜蘭整天偏冷，其餘地區早晚也明顯轉涼；西半部及宜蘭低溫普遍落在11至13度，其他地區約15度左右，苗栗以北、宜蘭及金門清晨仍有局部10度以下低溫發生的可能；白天高溫方面，北部及宜蘭約15至17度，花東18至19度，中南部可回升至21至23度，但日夜溫差仍大。

降雨部分，今晚至明晨水氣稍增，花東地區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及西半部山區也可能出現零星降雨；白天起水氣逐漸減少，僅東半部仍有些降雨，其餘地區多雲到晴。

此外，東北風偏強，台南以北、台東、屏東、恆春半島及各離島，局部地區有平均風力6級或陣風8級以上發生的機率，從事海邊活動請特別注意安全。

氣象署也提醒，12日基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的可能；12日晚間至13日，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山地區夜間及清晨路面易結冰，行車與登山活動應留意路況，並嚴防霜害。

未來一週天氣趨勢，12日清晨仍受大陸冷氣團影響，各地偏冷，白天起冷氣團逐漸減弱，北部及宜蘭氣溫回升，但輻射冷卻影響下，夜晚仍偏冷；13日至17日東北季風與輻射冷卻交替影響，早晚氣溫偏低、西半部日夜溫差大；18日至20日東北季風再度影響，北部及東北部轉涼，東半部及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署提醒，低溫期間務必做好保暖措施，留意日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風與用電安全，並特別關懷長者、幼童及心血管疾病患者，同時提醒農漁業留意寒害影響。

