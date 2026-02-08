今晨21縣市低溫特報！寒流遠離仍偏冷 小年夜前天氣變化一次看

今晨各地溫度仍偏低，尤其西半部及宜花地區可能跌破10度。（本刊資料照）

今（9日）清晨各地溫度仍偏低，尤其西半部及宜花地區可能跌破10度，氣象署一早已對21縣市發布低溫特報。白天起寒流減弱，各地依舊偏冷，北部及宜花高溫約在16～18度，中南部及台東約20～22度，天氣以雲到晴為主。明（10日）短暫回暖後，週三週四（11、12日）因鋒面過境水氣略增，北東地區略有降溫；週五（13日）至小年夜（15日）則都是好天氣。

今日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率，共11縣市亮橙色燈號。

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等10縣市亮黃色燈號，有10度以下氣溫發生機率。

今晨各地溫度仍偏低，尤其西半部及宜花地區可能跌破10度，氣象署一早對21縣市發布低溫特報。（氣象署提供）

氣象署指出，本週天氣有3變，今日寒流遠離後逐漸回溫；週三週四晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降；週四白天溫度回升，天氣穩定至小年夜。

氣象署說明，今日白天起氣溫逐日回升，不過感受仍偏冷，明天各地高溫回升至20～26度之間，中南部日夜溫差大。天氣多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，10日雨進一步減少。

氣象署說明本週天氣變化。（氣象署提供）

週三週四清晨鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，水氣略為增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，大台北平地及北部山區也偶有飄雨；其他地區為多雲到晴天氣。

這段時間低溫因冷空氣沒有明顯偏強，介於東北季風到冷氣團強度，再加上近期因為寒流剛減弱，所以低溫變化感受不明顯，只有北東地區高溫略降。

週四白天冷空氣減弱，高溫略回水氣減少，降雨範圍縮小至東半部地區及恆春半島有局部雨，其他地區多雲到晴。週五至小年夜天氣穩定，日夜溫差大，天氣多雲到晴為主，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨。

