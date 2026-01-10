今晨3.9℃創低！「4縣市不到6度」今晚冷氣團來襲、高山有望降雪

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

寒流持續發威，今（10）日清晨全台冷颼颼，最低溫出現在新竹關西，清晨5時51分溫度急凍下探到僅3.9℃。中央氣象署發布低溫特報，桃園、新竹、苗栗與金門亮起橙色燈號，氣溫恐跌破6度；新北等14縣市則為黃色燈號，提醒民眾留意10度以下低溫。氣象署也提醒，今晚還有一波大陸冷氣團南下，2500公尺以上高山不排除出現零星降雪或冰霰。

白天氣溫可望短暫回升，北部與宜蘭高溫約19度，中南部及花東約20至23度，但西半部日夜溫差大，早晚仍冷。入夜後隨著冷氣團影響，北部與東北部轉為偏冷，其餘地區清晨、夜晚同樣要加強保暖。

降雨方面，西半部多為晴到多雲，東半部以多雲為主，基隆北海岸、東半部與恆春半島有零星降雨機率。下半天起東北風增強，中層雲量增加，西半部山區水氣也會逐步增多。若水氣與低溫配合，2500公尺以上高山不排除出現零星降雪或冰霰，計畫上山的民眾務必注意行車與步行安全。

