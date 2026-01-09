今晨3.9℃極低溫！入夜冷氣團又南下 下週恐有颱風

今(10日)晨各地大多晴朗，受到輻射冷卻效應帶來極低溫，新竹關西今晨低溫僅3.9度。氣象專家吳德榮指出，傍晚起至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下，而下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率，對台影響仍待觀察。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(10)晨陸上大多晴朗(左圖)，無降水回波(右圖)，無降雨。最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(10日)白天氣溫略升，傍晚起至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。今晚、明(11日)晨「輻射冷卻」減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再略降。今日各地區氣溫如下：北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一白天起至週五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

吳德榮表示，各國模式模擬顯示，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、並有成颱的機率。氣候資料顯示，西北太平洋發生「1月颱」並非異常，只是比較少見，侵台則未曾發生過。對台灣是否有間接影響？言之過早，各國模擬還在調整、應續觀察。

一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

延伸閱讀

F-16飛官辛柏毅失聯！海上搜救照明彈不停歇 三仙台「鏡頭君」全直擊

神秘力量出現了 郭正亮預測：賴清德會把輔選重心放在台南和宜蘭

川普大讚委內瑞拉「合作」！宣布取消第2輪攻擊、加碼3兆投資石油