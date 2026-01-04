今晨4.8°C冷爆！明天冷氣團再增強 恐升級寒流

【高沛生／綜合報導】強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻明顯，各地依然偏冷，新竹縣關西測得全台最低溫4.8°C。白天氣溫回升、天氣大致穩定，但日夜溫差大。氣象署提醒，明天起再有一波冷空氣南下，影響時間長，後續不排除升級為寒流，請留意最新預報與低溫、強風警示。

氣象署預報員劉沛滕接受《壹蘋新聞網》採訪指出，今晨受輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷，白天在陽光作用下回溫，但西部與東部日夜溫差大。低溫方面，中部以北及東北部約10至12°C，南部及花東14至16°C；其中新竹、苗栗局部空曠及近山區平地有6°C以下低溫機率，新北、桃園、南投、雲林、臺南、宜蘭、金門有10°C以下低溫機率。高溫方面，中部以北及東半部21至23°C，南部約24°C。天氣型態偏乾，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

離島方面，澎湖晴時多雲16至19°C，金門晴時多雲11至18°C，馬祖晴時多雲9至14°C。東北風偏強，苗栗至臺南、臺東、恆春半島，以及澎湖、馬祖、綠島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動與行車需注意安全。

低溫特報指出，新竹縣、苗栗縣有6°C以下氣溫發生的機率（橙色燈號），新北、臺北、桃園、新竹市、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義市、嘉義縣、臺南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、金門有10°C以下低溫機率，提醒加強保暖、使用瓦斯器具注意通風，並防範低溫對長者、弱勢族群與農漁業的影響。陸上強風特報則提醒，4日晨至5日晚間苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義縣、臺南、屏東、臺東（含綠島）、澎湖、連江局部地區有平均風6級或陣風8級以上機率。

劉沛滕表示，今天整體晴朗穩定，民眾可把握假日；明天另一波冷空氣南下，雲量增多，不排除再度出現降雨。此波冷空氣影響時間長，明後天逐步降溫，週三深夜至週六清晨在輻射冷卻作用下，早晚低溫有機會再度跌破10°C，若台北輻射冷卻明顯，強度可能由強烈大陸冷氣團調整為寒流，需持續關注最新預報。

今日天氣晴朗回溫，後續在強烈大陸冷氣團影響下，下周三起降溫顯著。氣象署提供

