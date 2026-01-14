今晨5℃溫差大 洛鞍颱風形成機率90％「又濕又冷」

今天早晚溫度低，白天回暖明顯。示意圖，廖瑞祥攝



中央氣象署表示，今天（1/14）清晨本島最低溫度出現在新竹關西5℃，受輻射冷卻效應影響，早晚偏冷，但白天明顯回暖；另外，菲律賓東方海面凌晨生成熱帶性低氣壓，氣象專家吳德榮表示，周五、周六形成颱風的機率達90％，若生成將成為今年第一颱風「洛鞍」（Nokaen，燕子）。

菲律賓東方海面凌晨生成熱帶性低氣壓，發展成颱風的機率達90％。氣象署提供

氣象署今天清晨4時38分發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣有6℃以下氣溫發生的機率，屬橙色燈號（非常寒冷）；新北市、基隆市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10℃以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

氣象署指出，這幾天吹東風，水氣不多、天氣為多雲到晴，周六、周日基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島局部短暫雨；下周一改吹東北風，水氣增多，下周二大陸冷氣團南下，中部以北和東北部逐漸轉冷，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花蓮、台東及恆春半島有零星短暫雨。

2026.01.14清晨各地天氣概況。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、周五、六成颱的機率已高達90％。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵台的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

吳德榮提到，周六、下周日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨；下周一下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降。下周二北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台愈晚愈濕冷。下周三至周五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬，下周三、四氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12℃)，本島平地最低氣溫將降至8℃左右。由於屬末期模擬，有待持續觀察調整。

