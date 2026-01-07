今晨6.7度 明探5度創入冬新低 周六再一波冷氣團

今天受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻明顯，清晨各地寒冷，最低溫出現在雲林6.7度，其他地區約7至11度。氣象專家吳德榮表示，強冷空氣持續籠罩，明（9日）晨低溫降至5度以下，將創入冬以來新低，有機會挑戰首波寒流；明白天至周六（10日）上午冷空氣減弱，白天氣溫回升，不過周六下午起另一股冷空氣補充南下，強度達大陸冷氣團，天氣再轉冷。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨除了中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中、低層雲，輻射冷卻效應以中部為最強，最低溫出現在雲林古坑6.7度，其他地區約7至11度。

吳德榮表示，今天至明晨強冷空氣籠罩，各地雲層減少，轉為晴朗穩定，入夜後有強輻射冷卻效應，明晨有機會降至5度以下，創入冬以來新低，並成為首波寒流（台北測站≦10度）。

最新歐洲模式模擬調整為，明白天至周六上午冷空氣略減弱，明白天氣溫回升；周六下午至下周一（12日）清晨另一股冷空氣補充南下，周末氣溫略降。吳德榮提醒，明起至下周一連日清晨因輻射冷卻帶來極低溫，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，下周一白天至周三（14日）冷空氣減弱，白天氣溫明顯回升，各地晴朗穩定，不過持續有強輻射冷卻效應，因此早晚氣溫仍偏低，要留意日夜氣溫變化劇烈。

