今晨7度再冷一天 明轉晴氣溫回升

今日依然低溫，明天氣溫回升。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨氣溫較昨晚略為回升，截至5時22分為止，本島各縣市平地測得的最低氣溫出現在南投中寮，僅7.1度，低溫感受明顯。

根據8日20時最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今（9）日台灣持續受到「強烈大陸冷氣團」影響，西半部天氣晴朗穩定，東半部雲量偏多，偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫雖較昨日略為回升，但整體仍偏冷，加上夜間輻射冷卻效應增強，即使未必達到「寒流」標準，今晚至明晨本島部分平地仍可能出現10度以下低溫，民眾需特別注意保暖，持續防範寒害。

廣告 廣告

吳德榮指出，今日各地氣溫範圍為：北部8至18度，中部7至22度，南部9至23度，東部8至19度，日夜溫差明顯。

最新模式顯示，明（10）日白天起至週三（11日）上午，冷空氣逐漸減弱，各地天氣轉為晴朗，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，週三清晨仍有偏低氣溫。週三下午起，另一波小股冷空氣夾帶少量水氣南下，北部雲量增加，北海岸及東半部轉為局部短暫降雨，氣溫略有下降。

週四（12日）起，各地天氣好轉，呈現晴時多雲，氣溫回升，東半部仍有零星局部短暫雨的可能。週五至小年夜（13日至15日），各地大致晴朗穩定，氣溫明顯回暖，近似春季天氣型態，但因輻射冷卻作用，日夜溫差將進一步擴大。

至於春節期間天氣，最新模擬顯示，除夕（16日）東北季風略為增強，大台北及東北部轉有局部短暫雨，氣溫小幅下降，其餘地區影響不大，仍為晴時多雲。年初一（17日）各地天氣穩定、回暖如春，但日夜溫差偏大，東半部偶有零星降雨機率。年初二（18日）之後，各國模式預測分歧仍大，後續天氣變化仍需持續觀察與調整。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

情色教主雪碧「被關小黑屋」強翻裸照 新加坡當局證實遣返：拒絕入境

五股超商遭持刀搶劫2萬元 嫌犯4小時後主動投案