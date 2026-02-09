今晨7.1度！21縣市低溫特報 過年「這幾天」會下雨 太平山-1度下雪了

太平山下雪了。圖／太平山國家森林遊樂區FB

中央氣象署觀測，今天（9日）清晨本島平地最低溫是南投縣中寮的7.1度。氣象署表示，今天水氣較少，寒流影響至清晨，白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷。氣象專家林得恩說，年假期間後半水氣會增多。至於標高約2000公尺的宜蘭太平山國家森林遊樂區，今天清晨測到零下1度的氣溫，白雪覆蓋整片森林，成為美麗的銀白世界。

氣象署今天清晨發布低溫特報，其中橙色燈號為平地最低氣溫6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下的縣市有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣以及連江縣。

黃色燈號平地最低溫10度以下的縣市則有彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣以及台東縣。

氣象署發布低溫特報。圖／中央氣象署

今晚跌破10度

氣象專家吳德榮在天氣應用推廣基金會撰文指出，今日受到強烈大陸冷氣團影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫略升、仍偏冷，因夜間輻射冷卻加成，「寒流」雖未必達標，今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫。

未來一週天氣一次看

氣象署指出，明天（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週三（11日）和週四（12日）清晨鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

週五（13日）到週日小年夜（15日）偏東轉東南風，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，小年夜東部地區亦有零星短暫雨。

年前天氣一次看。圖／中央氣象署

吳德榮表示，除夕（16日）東北季風略增強，大台北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲的天氣。大年初一（17日）各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨的機率。

林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文說明，整體來看，年假氣溫普遍接近於氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但日夜溫差仍大。另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多；尤其是在2月20日以後，降雨強度較為顯著。

林得恩提醒年假後半會有雨勢。圖／林老師氣象站FB

另外，今天早上宜蘭太平山測到零下1度的低溫，整片森林都被白雪覆蓋，讓遊樂園區的民眾欣賞了美麗的雪景，園區也特地錄下影片和網友們分享這難得的美景。

太平山零下1度下雪了。圖／太平山國家森林遊樂區FB



