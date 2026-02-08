今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布全台21縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

今晨觀測資料顯示，東半部雲層較多，零星降水回波在東部海面，各地幾無降雨。今晨氣溫較昨晚微升，截至5:22本島縣市平地的最低氣溫為：南投(中寮)7.1度，新北(石碇區)、臺中(霧峰區)7.7度，雲林(古坑鄉)8.0度。各地區的平地最低氣溫約在7至9度。

今晨4:30紅外線色調強化雲圖顯示，東半部雲層較多(左)。4:40雷達回波合成圖顯示，零星降水回波在東部海面(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日受到強烈大陸冷氣團影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫略升、仍偏冷，因夜間輻射冷卻加成，寒流雖未必達標，但今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖，續防寒害。

未來一週天氣分析，明日白天起至週三上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，週三清晨仍有低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。週四各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五至「小年夜」各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。除夕東北季風略增強，大臺北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。年初一各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨的機率。年初二之後，各國模擬分歧，需持續觀察模式調整。

