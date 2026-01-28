今晨7.5度 下波變天更濕冷 挑戰大陸冷氣團
今晨輻射冷卻明顯，最低溫出現在新竹7.5度，其他地區約10至13度，白天東北季風減弱，氣溫回升；明天至周六（30至31日）上午各地晴時多雲，清晨仍有10度以下低溫發生機率；周六下午另一波冷空氣南下，北台灣轉濕冷，影響至下周二（2月3日）；下周三、四（4、5日）冷空氣減弱，不過清晨輻射冷卻較強，氣溫仍偏低，有機會觸及大陸冷氣團標準。
氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散雲層，降水回波大多在東半部海上，宜蘭及恆春半島有零星降雨；新竹以南因輻射冷卻加成，氣溫偏低，最低溫在新竹7.5度，苗栗也只有8.6度，其他地區約10至13度。
最新歐洲模式模擬顯示，今各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨機率；冷空氣減弱，氣溫回升，北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。
吳德榮表示，明天至周六上午各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫持續回升，北部舒適、中南部微熱，早晚氣溫偏低；新竹以南夜間輻射冷卻明顯，局部平地仍有10度左右發生機率。
最新模式模擬顯示，周六下午冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；周日至下周二受冷空氣影響，北台灣偏冷；下周三至周五冷空氣減弱，白天溫暖舒適，早晚氣溫低。
吳德榮提醒，下周三、四清晨台北測站有機會降至14度，短暫觸及大陸冷氣團標準；連2波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化，應注意衣著調整。
