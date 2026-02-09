今晨7.5℃！下一波強冷空氣準備南下 春節連假「雨最大」時間曝

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布16縣市低溫特報，白天起各地氣溫回升。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布16縣市低溫特報，輻射冷卻影響，今（10）晨至上午局部地區氣溫偏低，有10度以下氣溫發生的機率。西半部、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）縣市】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

今晨本島縣市平地的最低氣溫出現在長橋 （花蓮縣）7.5℃，再來是鹿陶洋 （臺南市）7.9℃以及鯉魚潭（花蓮縣）8.2℃。白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區、北部山區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。明日鋒面通過及東北季風增強及影響，北部及東北部白天氣溫稍下降，各地早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區、北部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

下一波新的冷空氣準備南下。（圖／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」提醒，下一波新的冷空氣準備南下！今日受寒流減弱並遠離影響，臺灣各地氣溫短暫回升，早晚仍偏涼冷；要提醒的是，中南部地區日夜溫差增大。下一波新的強冷空氣南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴12日（週四）白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，臺灣各地氣溫再度回升，早晚仍為偏涼；迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

春節連假天氣大致不錯，20日起水氣增多。（圖／林老師氣象站）

林得恩表示，整體來看，春節連假氣溫普遍接近於氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但需要留意的是日夜溫差仍大。另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多；尤其是，在2月20日以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

